Un incarico fiduciario di massima importanza. E’ Beniamino Placido il nuovo capo di gabinetto del sindaco Mario Pardini. Lo ha nominato lo stesso primo cittadino, conferendogli l’incarico di guida del suo staff personale.

Dopo la scelta di Stefano Giuntini, come portavoce, è stata formalizzata l’investitura di Placido, che come si ricorderà è un nome di spicco di Lucca2032, oltre ad essere figlio di Vincenzo Placido, cui Pardini ha dedicato la sua vittoria. Presidente all’atto di nascita del movimento che ha proposto Pardini come candidato sindaco, riuscendo poi a canalizzare su di lui tutto il centrodestra lucchese, Placido è stato dirigente della casa di distribuzione cinematografica Notorious Pictures Spa, precedentemente product manager in Medusa Film Spa (2007 – 2012) e marketing manager presso The Walt Disney Studios.

L’incarico, come si specifica nella determina di nomina, avrà durata fino allo scadere del mandato dell’amministrazione Pardini. Con Placido, il primo cittadino ha un rapporto lungo una vita: amici di infanzia, hanno condiviso interessi e, da ultimo, anche la passione per la politica. Il compenso è stato fissato in 129.771 euro annui lordi, salvo l’anno in corso per cui è prevista una spesa di 49.025 euro e il 2027, ultimo anno di mandato, per cui è previsto uno stipendio di 64.886 euro.