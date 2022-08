Chiede alla compagna di sposarlo durante ‘E lucevan le stelle’: il sindaco incontra la coppia

Chiede alla compagna di sposarlo durante un giro in calesse sulle mura nella notte del 10 agosto e dell’evento ‘E lucevan le stelle’.

Il protagonista è un uomo di New York, Richard, che in una delle serate più romantiche dell’anno, quella del 10 agosto e delle stelle cadenti, ha trovato il coraggio di chiedere a Tara di sposarlo, estraendo il fatidico anello. La donna, commossa, ha accettato.

La notizia è arrivata anche all’ufficio del sindaco Mario Pardini che ha voluto incontrare i due visitatori americani per far loro i migliori auguri di una vita felice insieme. “Sono sicuro – ha commentato il sindaco – che questo viaggio e la nostra bella città rimarrà per sempre nei loro cuori come il magico momento che hanno vissuto sotto il cielo stellato di Lucca”.