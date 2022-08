Impianti d’irrigazione a Lucca, affidata la gestione

Aree verdi, affidati i 98 impianti di irrigazione del Comune per l’anno 2023 a Garden Stone Barsanti Michele di Pieve Santo Stefano, che ha presentato la migliore offerta di 46mila 360 euro.

Come ha stabilito il Comune di Lucca con la determina 1682 dello scorso 11 agosto, per i prossimi 12 mesi a partire da questa data Garden Store Barsanti Michele si occuperà di garantire il mantenimento delle aree verdi, in particolare dei servizi di accensione, verifica, manutenzione e spegnimento degli impianti di irrigazione, anche al fine di contenere i consumi.