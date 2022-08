Non si arrestano le segnalazioni di degrado del parcheggio all’ex caserma Mazzini. Dopo le proteste di molti utenti che nelle settimane scorse lamentavano il mancato svuotamento dei cestini per la raccolta dei rifiuti, negli ultimi giorni emerge che la situazione non è cambiata.

L’accesso al parcheggio è completamente nel degrado, tra sigarette, cartacce e altro genere di rifiuti lasciati sulle scale e sugli ambienti all’ingresso dell’area di sosta.

(Foto postate su Facebook)