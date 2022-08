Cinema a Villa Bottini, la direzione: “Assistere al film? Una libera scelta. Il rimborso c’è stato per tutti”

“Assistere al film è stata una libera scelta, chi voleva poteva non entrare e utilizzare l’acquisto per qualsiasi altra proiezione”. È pronta la replica di Lucca Cinema alle lamentele di un’utente, che oggi (16 agosto) aveva segnalato presunti disservizi nel corso dell’appuntamento serale di ferragosto a Villa Bottini.

“La proiezione è iniziata regolarmente in quanto alle 21,20 ancora non pioveva e il temporale era lontano dalla città (i fulmini e i tuoni erano lontani) – spiegano gli organizzatori -. All’ingresso è stato informato tutto il pubblico che avremmo ‘provato’ ad effettuare la proiezione, dando la possibilità a chi voleva assistere di farlo, evitando al contempo di scontentare chi voleva vedere il film, nel caso in cui poi non si sarebbero verificate precipitazioni. A tutti gli spettatori che avevano acquistato il biglietto on line o precedentemente al box office è stata data la possibilità di decidere liberamente di partecipare o meno alla proiezione (contrariamente alle indicazioni più svantaggiose riportate nel dépliant), con la facoltà di utilizzare l’acquisto effettuato per qualsiasi altra proiezione successiva (il 50% degli spettatori presenti ha deciso liberamente di non entrare, riconoscendogli ugualmente la possibilità di utilizzare il biglietto per qualsiasi altro evento)”.

“Per contattare la sala è disponibile il numero telefonico 058353484 (ieri sera il nostro personale ha risposto a diverse telefonate) così come indicato sul sito internet, le email che sono sempre presidiate, ma non a risposta istantanea (ci risulta che ieri abbia inviato una email per informazioni alle 21,16, con inizio film alle 21,20), Google dove sul profilo può inviare domande (sistema già utilizzato da molti clienti) – vanno avanti dalla direzione -. La proiezione è stata interrotta a seguito del breve blackout che ha interessato tutta la città, in quanto il temporale si stava avvicinando sempre di più sebbene ancora la pioggia fosse assente, certi che chi voleva assistere alla proiezione avrebbe compreso le motivazioni dell’annullamento della proiezione. A seguito dell’annullamento, nonostante il film fosse iniziato già da un po’, abbiamo riconosciuto a tutti i presenti la possibilità di utilizzare il biglietto per qualsiasi altra proiezione. Da quanto ci riferisce il personale del box office il tempo intercorso per il riconoscimento del buono dopo l’annullamento è stato di complessivi circa 10 minuti, essendo presenti in sala circa 30 spettatori”.

“Ci spiace se ha ‘perso’ la sua serata, tuttavia se è un’appassionata di cinema dovrebbe sapere che l’attenzione che viene posta nei confronti dello spettatore è massima, talvolta si può sbagliare, e sebbene si possa sempre migliorare ritenevamo ieri sera di essere venuti incontro alle esigenze di tutti gli spettatori dando ampia informativa a tutti i presenti, riconoscendo la possibilità di ritornare o assistere alla proiezione, e per chi ha assistito a circa 40 minuti di film è stato ugualmente data la possibilità di utilizzare l’acquistato per un’altra volta – concludono dalla direzione rivolgendosi all’utente -. Le chiediamo pertanto per quale motivo ha deciso di assistere alla proiezione non essendo stata costretta? Ritenendo che la causa sia che avrebbe voluto la restituzione dei soldi della transazione effettuata ieri pomeriggio la invitiamo ad inviarci l’email con i biglietti on line acquistati così da poterle stornare l’acquisto (tuttavia se era questa la sua richiesta poteva farlo presente al personale presente al box office). Restando in attesa di copia dei biglietti acquistati per effettuare lo storno, porgiamo cordiali saluti”.