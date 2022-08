Cinema a Villa Bottini, proteste di una utente: “Costretti sotto l’acqua in attesa di risposte”

Non c’è stato lieto fine nell’episodio che ieri sera (15 agosto) ha visto protagonista il pubblico di Estatecinema a Villa Bottini. A segnalarlo è una lettrice che, dopo aver comprato online tre biglietti per assistere alla proiezione all’aperto del film Assassinio sul Nilo è rimasta col fiato sospeso, ignara della sorte della sua serata.

“La sera, verso le 20,45, ha iniziato a profilarsi un temporale, con tuoni e lampi: non sapendo se la proiezione ci sarebbe stata o meno, ho cercato informazioni sul depliant e sul sito, ma con mia grande sorpresa ho scoperto che l’unica indicazione è che ‘in caso di pioggia a proiezione iniziata non si rimborsa il biglietto’ e che non ci sono contatti a cui rivolgersi, né telefonici (l’unico manda ad una voce registrata), né Whatsapp: solo un’email che certo non è utile per ottenere risposte a stretto giro – racconta -. Alla fine, pur con il tempo sempre più minaccioso, ci siamo decisi a recarsi sul posto, dove ci hanno fatto sapere che ‘si provava’. La proiezione è infatti iniziata nonostante il rumoreggiare dei tuoni e qualche goccia di pioggia. Nel corso del film la situazione è divenuta sempre più preoccupante per tutto il pubblico presente: eravamo fra gli alberi, a cielo scoperto, mentre i fulmini, sempre più vicini, squarciavano il cielo e i tuoni coprivano le voci del film (e mi domando se una situazione del genere possa essere ritenuta in regola con la normativa)”.

“Alla fine un blackout ha interrotto la proiezione, e solo a quel punto il personale ha comunicato che lo spettacolo era sospeso e ci avrebbero rimborsato il biglietto – prosegue -. Il risarcimento, peraltro, consisteva solo nella possibilità di utilizzare il biglietto per assistere alla proiezione di un altro film e la procedura per ottenerlo è stata farraginosa perché evidentemente le modalità di rimborso non erano state previste e sono state improvvisate lì su due piedi: questo ha comportato il fatto che gli spettatori, sempre a cielo scoperto e ogni momento più minaccioso, sono stati costretti a mettersi in coda alla cassa. Il risultato è che, dopo aver perso la serata per assistere alla proiezione di un film che era con quasi totale sicurezza destinata a essere interrotta dal maltempo, dopo aver passato quasi un’ora di inquietudine sotto i fulmini e aver fatto la coda alla cassa per ottenere il rimborso del biglietto, ho ottenuto come unico risarcimento un buono che non so nemmeno esattamente bene come utilizzare: è valido solo per assistere a uno dei film in programmazione al cinema all’aperto nei prossimi giorni a Villa Bottini? (nessuno dei quali mi interessa). Oppure (come spero) posso sfruttarlo anche per una delle sale lucchesi al chiuso?”.

“Sono un’appassionata di cinema, e so che le sale cinematografiche sono state penalizzate duramente durante la pandemia: ma non è certo con questi metodi che si riportano gli spettatori dentro le sale – conclude -. Vorrei avere dalla direzione informazioni in più rispetto alle possibilità di utilizzo dei buoni, ma soprattutto spero per il futuro in un ripensamento dell’organizzazione del cinema all’aperto: in particolare, sarebbe auspicabile aprire un canale di comunicazione (numero verde, whatsapp, chat) con gli spettatori che consenta di gestire di volta in volta difficoltà e piccole emergenze”.