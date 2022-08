Innovazione e tradizione, Pardini incontra il presidente dell’Angi

Oggi (16 agosto) il sindaco di Lucca Mario Pardini ha incontrato Gabriele Ferreri, presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi), la prima organizzazione nazionale no profit dedicata totalmente a tutte le forme dell’innovazione, promossa e patrocinata dalle maggiori istituzioni italiane ed europee, tra cui la Presidenza del consiglio dei ministri e il parlamento europeo.

“Abbiamo stabilito insieme un percorso a lungo termine per la città di Lucca – ha fatto sapere il primo cittadino – che unisca innovazione e tradizione in un perfetto connubio per lo sviluppo sostenibile e digitale del territorio”.