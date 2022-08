In arrivo su tutta la Toscana una nuova perturbazione. La sala operativa della protezione civile regionale ha infatti emesso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti per tutta la giornata di domani (18 agosto).

L’allerta al momento riguarda tutta la regione: domani mattina, alla luce delle nuove informazioni, sarà valutata la possibilità di innalzare la criticità in alcune aree. Condizioni di moderata instabilità caratterizzeranno anche il pomeriggio di oggi (17 agosto), con possibilità di isolati e brevi temporali in particolare sulle zone di nord-ovest. Domani (18 agosto) è previsto un aumento dell’instabilità con rovesci e forti temporali, più diffusi dal tardo pomeriggio, su tutta la regione. Durante la notte e la mattina saranno sempre le aree nord-occidentali ad essere maggiormente interessate anche da possibili grandinate e colpi di vento.