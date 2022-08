Notte Bianca, una raffica di visite guidate alla scoperta di Lucca

Conto alla rovescia per la Notte Bianca di Lucca, che sabato 27 agosto torna con l’edizione della grande ripartenza – a 10 anni esatti dalla sua nascita -, dopo lo stop imposto nel 2020 e nel 2021 dalle restrizioni collegate all’emergenza sanitaria.

L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Banco Bpm, Ego Wellness e Nuova Comauto, si ripresenta al suo pubblico con un programma come sempre molto ampio, capace di spaziare dall’arte alla cultura, passando per l’intrattenimento e iniziative per un pubblico di tutte le età, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti.

In programma anche quest’anno numerose visite guidate: Lucca Dark, Prometeo ed Atlanta, Pompeo Batoni torna a Lucca, Oratorio degli Angeli Custodi, Lucca Biennale Cartasia, Piazza del Salvatore e l’Arciconfraternita della Misericordia, Sopra e sotto le Mura e Lucca: la città delle 100 chiese. Questo il loro elenco, con partecipazione gratuita per il pubblico, ma a numero chiuso e per questa ragione con prenotazione obbligatoria. Per prenotarsi è possibile chiamare al numero di telefono 0583/583150 (Centro informazioni turistiche di piazzale Verdi, aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 18) oppure scrivere all’indirizzo mail turismolucca@metrosrl.it. L’invito per tutti gli interessati è quello di prenotarsi quanto prima, perché alcune delle visite proposte sono già quasi sold out.

Per conoscere il programma completo della manifestazione è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, dai quali sarà possibile anche scaricare la brochure della serata. Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile naturalmente anche seguire la pagina Facebook ufficiale della manifestazione “Notte Bianca Lucca”.