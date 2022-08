Riprende l’attività al centro estivo di San Pietro a Vico

Riparte da lunedì prossimo (22 agosto) l’attività del Centro Estivo Estalandia di S.Pietro a Vico, giunto quest’anno all’ottava edizione, che andrà avanti fino all’inizio dell’anno scolastico. Le iscrizioni sono ancora aperte e potranno partecipare bambini/e dai 4 ai 14 anni. Dopo la pausa di ferragosto, ritorna la “giostra” del divertimento, in un ambiente sicuro, con ampie aree gioco e zone coperte, con il solito entusiasmo, la simpatia dello staff e la voglia di proporre cose nuove. Tante sono state le esperienze che i ragazzi hanno potuto fare sulla base di un “progetto allo sport senza età” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

I ragazzi hanno potuto provare a fare scherma, baseball, tennis e tiro con l’Arco e conosciuto campioni dello sport come l’ex giocatore di serie A, Giovanni Toschi e il pluricampione italiano non vedente Stefano Gori, per un incontro di sensibilizzazione sul tema della disabilità concluso con la disputa delle paralimpiadi con i ragazzi bendati. Ma poi l’incontro con il mago Pepeser e attività ludiche e giochi per non far annoiare mai i ragazzi. Il centro estivo si svolgerà ancora una volta ai campini di S.Pietro a Vico, dietro la chiesa parrocchiale, ed ha potuto contare sul prezioso apporto e sostegno dei due centri Anspi di S.Pietro a Vico e Saltocchio.

Per informazioni e iscrizioni chiamare al 338/9584025 e seguire i profili social di Estalandia su facebook e instagram.