Tutto pronto per i primi eventi del Settembre Lucchese: sabato apre il Luna Park

Si scaldano i motori per gli eventi di fine estate a Lucca. Ed è già proiezione verso il Settembre Lucchese quando la città fa festa in attesa della Santa Croce.

Dal 2 al 4 settembre ci sarà uno degli eventi più attesi, la manifestazione Murabilia. I provvedimenti per l’allestimento dell’edizione 2022 partono già la prossima settimana e con essi anche i primi divieti di transito ciclopedonale. Dalle 8 di venerdì prossimo (26 agosto) alle 18 del 6 settembre resterà totalmente chiuso il baluardo La Libertà/Cairoli. Dalle 8 di lunedì 29 agosto, invece, alle 18 del 6 settembre sarà invece chiuso completamente il baluardo San Regolo. Dalle 8 dello stesso giorno e sempre fino alle 18 del 6 settembre sarà previsto il restringimento della carreggiata stradale con chiusura di metà cortina nel tratto di passeggiata delle mura interessata dalla manifestazione fra il baluardo San Colombano e Porta Elisa. Previsto anche il divieto di transito veicolare e ciclabile (le bici andranno condotte a mano) nel tratto di passeggiata delle mura adiacente all’area interessata dalala manifestazione.

L’evento che andrà, invece, ad aprire ufficialmente la stagione del Settembre Lucchese è il Luna Park, che quest’anno prenderà il via sabato (27 agosto) e si chiuderà il 2 ottobre. Tante le previsioni per la viabilità della zona.

Innanzitutto verrà istituito il divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi di soccorso, di Sistema Ambiente, degli operatori del mercato bisettimanale e delle fiere dalle 9 di venerdì (26 agosto) alle 8 del 3 ottobre nella viabilità a margine di piazzale Don Baroni nel tratto compresso tra il primo accesso al parcheggio di via delle Tagliate e l’intersezione con la traversa quarta di via delle Tagliate di San Marco. Prevista nello stesso periodo anche la chiusura al transito veicolare della corsia d’uscita della viabilità a margine di piazzale don Baroni tra il primo accesso di via delle Tagliate e l’intersezione con la stessa via e la chiusura al transito veicolare del secondo, terzo e quarto accesso al parcheggio di via delle Tagliate di fronte alla viabilità a margine di piazzale don Baroni.

Per motivi di sicurezza saranno posizionate anche delle barriere antisfondamento nella viabilità a margine di piazzale don Baroni all’intersezione con la traversa IV di via delle Tagliate, dopo il primo accesso al parcheggio di via delle Tagliate, alla corsia d’uscita posta all’intersezione con via delle Tagliate e al secondo terzo e quarto accesso al parcheggio in via delle Tagliate di fronte alla viabilità a margine di piazzale Don Baroni e al primo accesso di piazzale Don Baroni.

Cambia anche il funzionamento degli impianti semaforici su via delle Tagliate di San Marco e su viale Carlo del Prete: il semaforo funzionerà per la circolazione veicolare e pedonale dalle 7 all’una del mattino, quando si attiverà il programma notturno con lampeggiante giallo.

Dalle 13 di sabato (27 agosto) fino alle 8 del 3 ottobre è prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, eccetto autorizzati per il carico e scarico merce nella porzione sud del parcheggio di via delle Tagliate, compresa tra la corsia riservata al bus (primo accesso al parcheggio) e via delle Tagliate e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 eccetto i veicoli a servizio di portatori di handicap in cinque stalli di sosta posti nel parcheggio di via delle Tagliate di fronte alla corsia riservata ai bus, adiacenti agli stalli di sosta riservati per la ricarica delle auto elettriche e di riservare l’area alla sosta dei veicoli dei portatori di handicap muniti di apposito contrassegno.

Un altro evento, dal titolo Magia di suoni e storie nel Castello di Matilde è in programma a Nozzano il 3-4 settembre e l’11 settembre. Per l’occasione dalle 12 alle 21 dei giorni dell’eventi ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito veicolare eccetto mezzi di soccorso in servizio di emergenza in via del Castello di Nozzano per l’intero tratto.