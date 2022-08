Riaprirà mercoledì (24 agosto) il tratto di passeggiata sopra Porta Santa Maria interdetto al transito dopo il riscontro di una lesione trasversale in una delle travi portanti della copertura.

Nel frattempo proseguono quindi gli interventi sul posto per permettere – sebbene in modo parziale – alle persone di accedere alla casermetta del Castello. La trave in questione, già attenzionata in passato, necessita di un castelletto che possa sorreggerla in maniera duratura. Si è reso quindi indispensabile il calcolo statico di un ingegnere che verrà completato nelle prossime ore.

Le operazioni di messa in sicurezza del tratto sono condotte dalla ditta e dai tecnici incaricati dal Comune, in collaborazione con la Soprintendenza e con la supervisione dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani. Nei prossimi giorni verrà ultimata anche l’analisi di tutte le travi di copertura per una ulteriore verifica dello stato di sicurezza.