Consorzio, la minoranza rilancia: “Aumentare gli investimenti per le manutenzioni”

“Aumentare gli stanziamenti per il 2023 per le manutenzioni delle opere idrauliche“. E’ questa la richiesta che rilanciano al presidente del Consorzio di bonifica, Ismaele Ridolfi, gli esponenti del gruppo di minoranza Insieme per il territorio, Fortunato Angelini, Giampaolo Bertola e Pietro Casali.

“Riconosciamo – dicono – l’impegno, lo sforzo dei dipendenti del consorzio dedicato alla mitigazione del rischio idraulico, particolarmente in questo periodo, dove il territorio è stato devastato da incendi, vento e nubifragi. Per questo li ringraziamo, augurandoci che ci siano anche dei riconoscimenti per l’impegno straordinario. La critica da noi mossa ed i suggerimenti fatti al presidente vanno appunto nella direzione di aumentare gli stanziamenti per il 2023 per la manutenzione delle opere idrauliche del territorio, per riparare le tante criticità vecchie e nuove e se necessario assumere personale dedicato alla manutenzione”.

“Invitavamo il presidente – concludono – a fare sacrifici per professionalità se pure previste nel piano, a nostro avviso non prioritarie per le complessità e necessità del comprensorio di bonifica Toscana Nord, che sono tra l’altro direttive date anche dalla giunta della Regione Toscana”.