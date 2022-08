Conto alla rovescia per la Notte bianca: in programma concerti pucciniani e rievocazioni storiche

Continua il conto alla rovescia in vista della ormai imminente Notte bianca di Lucca, in programma – ricordiamo – sabato (27 agosto) in centro storico.

All’interno del ricco programma, spazio come sempre alla musica e alla tradizione. In scaletta, alle 19 a piazzale Verdi, il corteo storico degli Sbandieratori Città di Lucca e di Contrade San Paolino, che alle 19,30 si sposteranno in piazza Napoleone per una rievocazione storica. Per quanto riguarda invece l’ambito musicale, alle 19 appuntamento nella chiesa di San Giovanni con Una Notta all’opera, arie e duetti di Giacomo Puccini a cura del Puccini e la sua Lucca Festival (evento con ingresso a pagamento).

Alle 20,30 invece il loggiato di Palazzo Pretorio ospiterà il Nessun dorma… Notte Bianca in musica, concerto a cura del Corpo musicale Giacomo Puccini di Nozzano Castello, sotto la direzione di Nicola D’Arrigo.

Per conoscere invece il programma completo della manifestazione è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, dai quali sarà possibile anche scaricare la brochure della serata.

Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile naturalmente anche seguire la pagina Facebook ufficiale della manifestazione Notte bianca Lucca.

La manifestazione è organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Banco Bpm, Ego Wellness e Nuova Comauto.