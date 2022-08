Pardini in visita al comando dei vigili del fuoco: “Grazie per il vostro lavoro quotidiano”

Visita del sindaco Mario Pardini al comando dei vigili del fuoco di Lucca per conoscere il comandante Calogero Daidone e tutto il personale operativo e amministrativo della caserma, accompagnato dal consigliere comunale Stefano Pierini, vigile del fuoco in congedo.

“Ho avuto modo di conoscere dall’interno la macchina operativa del soccorso che in queste ultime settimane ha fatto così tanto nella gestione delle emergenze incendi e maltempo: un lavoro quotidiano di monitoraggio, preparazione, addestramento personale, manutenzione mezzi e protocolli d’intervento sul territorio di cui la popolazione vede solo la classica punta dell’iceberg – ha commentato Pardini -. Come sindaco credo infatti che il contatto costante con questa istituzione sia giusto e doveroso, da cittadino – perché io sono anche un cittadino – desidero ringraziare di cuore tutte queste persone per il contributo essenziale che danno ventiquattro ore al giorno per tenere al sicuro noi, i nostri cari e l’intero territorio della città di Lucca”.