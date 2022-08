Rifiuti delle utenze non domestiche, nuove proteste in città da parte dei residenti. Stavolta il problema è sollevato da un abitante in Corte del Pesce. La questione è ormai annosa e interessa le modalità di esposizione e ritiro dei rifiuti degli esercizi pubblici e dei negozi. I residenti in particolare contestano la scelta di far depositare le utenze dei commercianti la mattina, quando poi i ritiri finiscono per essere compiuti “nel pomeriggio o addirittura in serata”.

“Così facendo l’immondizia, spesso maleodorante, staziona fuori dalle porte degli esercenti per tutta la giornata, provocando non pochi disagi ad abitanti e turisti e intaccando la bellezza di una delle corti storiche più importanti della città”. È quanto sostiene uno dei residenti in Corte del pesce, che ha deciso peraltro di rivolgersi nella mattinata di oggi (24 agosto) all’ufficio protocollo del Comune di Lucca per segnalare la situazione.

“Sono residente di Corte del Pesce e anche oggi la situazione non è cambiata – sostiene nella mail all’ufficio protocollo -. La bellissima Corte del Pesce, risalente al 1200 d.C., anche oggi si presenta così e resterà così fino a stasera. Perché Sistema ambiente fa mettere l’immondizia ai commercianti fuori la mattina quando poi passano nel pomeriggio e a volte anche la sera lasciando questa sporcizia maleodorante sotto gli occhi di residenti e turisti. Per piacere fate qualcosa di risolutivo”.