“La strada comunale che da Forci porta a San Martino in Freddana è stata sconvolta agli inizi del gennaio 2021 da una grossa frana che ha distrutto un lungo tratto di asfalto e massicciata. La strada è stata subito chiusa all’altezza di Vecoli, ma i lavori di ripristino non sono mai iniziati e oggi, a venti mesi di distanza, ancora non è stata riaperta alla circolazione. L’interruzione così prolungata ha creato e crea numerose difficoltà a chi la usava per lavoro, affari o acquisti per spostarsi verso San Martino, Monsagrati, fino a Camaiore, come pure nella direzione verso Lucca provenendo dalla Val Freddana – prosegue il residente -. Nonostante varie richieste avanzate dagli abitanti interessati agli Uffici competenti del Comune di Lucca, nessuno ha mai preso la decisione di intervenire per rimuovere la frana e ripristinare il diritto alla libera circolazione dei cittadini”.