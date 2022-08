Alla Notte Bianca anche l’unità mobile di Anpana per il soccorso agli animali

Per la prima volta a Lucca, da quando è stata istituita la figura dell’operatore di protezione civile che assiste gli animali sulle calamità, criticità, sarà presente, durante la Notte Bianca di sabato prossimo (27 agosto) anche l’unità mobile di recupero e soccorso animali di Anpana Lucca in caso, appunto, di emergenze relative ai nostri amici quattrozampe durante l’evento.

“E’ un passo importante – ha dichiarato il presidente Anpana Lucca Angelo Bertocchini -, per la tutela e la salvaguardia degli animali anche in eventi, come la Notte Bianca, Lucca Comics, in cui saranno presenti centinaia, se non migliaia, di persone”.

“Ci occuperemo – continua Mirella Magnelli, referente adozioni Animali di Anpana Lucca -, di emergenze o criticità, dalla più piccola alle maggiori, dal semplice animale smarrito, al cane ferito in modo lieve sino a casi più gravi e, in tal caso, l’animale sarà condotto ad una clinica veterinaria. La proposta di Anpana di posizionare un mezzo di soccorso e recupero animali durante gli eventi con afflusso pesante di persone, è stata subito accettata con interesse dall’assessore Fabio Barsanti e dall’ufficio protezione civile comunale. Prossimamente sarà presente, assieme all’unità mobile, durante questi eventi, anche un volontario di Anpana medico veterinario”.