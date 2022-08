Esercenti e albergatori: “Rivoluzione Ztl, si sta andando nel verso giusto”

E’ un giudizio estremamente favorevole, quello di Confcommercio sulla delibera di giunta approvata nella giornata di ieri (24 agosto) che ha introdotto modifiche al piano attuativo della mobilità e della sosta del Comune di Lucca. Una vera e propria rivoluzione nella Ztl che ha introdotto maglie più ampie per l’accesso nell’area a transito limitato che ha suscitato il plauso del commercio.

Una soddisfazione, quella dell’associazione, che deriva dal fatto che con questo atto la giunta comunale sia andata a “risolvere evidenti criticità riguardanti in modo particolare il settore delle pasticcerie e quello delle strutture ricettive”. Criticità sollevate da tempo da Confcommercio che, non appena insediatasi la nuova amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto la risoluzione di queste problematiche.

“Per il nostro settore – afferma Sandra Bianchi, presidente provinciale del sindacato Fipe baristi e pasticceri Lucca – lo spostamento dalle 18 alle 23 dell’orario di accesso all’interno della Ztl per la consegna di dolci è un’ottima notizia. Con questa delibera si va a sanare un problema oggettivo, che creava non poche problematiche non solo a noi pasticceri, ma anche ai clienti. Si pensi ad un dolce per un ricevimento di matrimonio, servito a tavola magari a mezzanotte. Per un ristorante sprovvisto di frigoriferi adeguati, riceverlo alle 18 rappresentava un disagio non da poco. Le modifiche approvate dalla giunta sono un atto che tiene conto delle esigenze degli operatori”.

“Senza entrare nel merito del provvedimento – spiega invece il presidente di Federalberghi Lucca Pietro Bonino -, che certamente va a semplificare e non poco il nostro lavoro di registrazione delle targhe dei clienti, mi preme sottolineare soprattutto il metodo di un’amministrazione che a mio avviso è partita con il verso giusto. A fronte di una nostra richiesta, abbiamo ottenuto con celerità da parte dell’assessore Buchignani un incontro, nel corso del quale abbiamo manifestato tutte le nostre difficoltà, condividendo con lui le soluzioni che sono poi quelle formalizzate nella delibera approvata. Ascoltare le proposte dei cittadini e la fondatezza delle motivazioni che ci sono dietro, agendo poi di conseguenza, è un ottimo inizio. Ringraziamo l’amministrazione per questo modus operandi, che ci trova pienamente concordi”.