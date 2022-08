Notte Bianca, scattano i divieti per alimenti e bevande: niente alcol dalle 2

Tornano la Notte bianca e il luna park, tornano le restrizioni legate alla vendita di bevande.

Sono infatti state pubblicate le ordinanze che regolano le serate di divertimento del pre-settembre lucchese. In particolare sabato (27 agosto) dalle 18 alle 6 del giorno successivo è vietata la vendita e la somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo. I limiti valgono per gli esercizi commerciali del centro storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione per i quali è vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo a partire dalle 21 del (27 agosto) alle 6 del 28 agosto. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre proibito portare con sé recipienti rigidi all’interno del centro storico.

Dalle 2 alle 6 di domenica (28 agosto) scatta poi, sempre all’interno del centro storico, il divieto di vendita di qualsiasi tipo di bevanda alcolica, dai superalcolici alla birra.

Sempre da sabato (27 agosto) e fino al 2 ottobre anche l’area del Luna park sarà soggetta a limiti e restrizioni in termini di alimenti e bevande. In particolare dalle 16 di ogni pomeriggio – fino all’orario di chiusura delle giostre – all’interno di piazzale Don Baroni e nelle zone adiacenti, compresi via delle Tagliate, via Carlo Del Prete e via Barsanti e Matteucci esercenti e ambulanti non potranno somministrare cibo e bibite in contenitori rigidi di metallo o vetro, fatta eccezione per la grande distribuzione. Sempre nell’area indicata dalle 22 sarà inoltre vietata la vendita di bevande sopra i 5 gradi alcolici, fatta eccezione la somministrazione e consumazione delle bevande all’interno dei locali dei pubblici esercizi e nelle aree allestite di rispettiva pertinenza.