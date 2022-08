Vicolo San Carlo, la denuncia: “Ormai è un bagno pubblico aperto a tutte le ore del giorno”

Feci umane e di animali, cestini che traboccano di rifiuti e Garby invasi dai sacchetti. È questa la fotografica di vicolo San Carlo, immortalata da una residente che a più riprese ha segnalato la situazione al servizio messaggistica di Sistema Ambiente, senza ottenere alcun risultato apparente. Così l’abitante del centro storico ha deciso di inviare una mail di denuncia all’azienda che gestisce la raccolta e alla polizia municipale.

“Dopo numerose segnalazioni tramite messaggi whatsapp a Sistema Ambiente con relativa documentazione fotografica rimaste inascoltate, con la presente torno a chiedervi di prendere in carico la pulizia di vicolo San Carlo e zone limitrofe – si legge nel testo -. Deiezioni umane e di animali, odore nauseabondo su tutta la strada, cestini che traboccano di rifiuti, Garby in via dell’Olivo pieni di spazzatura appoggiata sopra, residui di cibo e unto per la strada di fronte al ristorante l’Olivo, piazzetta San Carlo e vicolo che porta in via Fillungo lasciati morire nella sporcizia. Vorrei essere ancora più specifica: la gente utilizza vicolo San Carlo come un bagno pubblico a tutte le ore del giorno. Chiedo: ma si può vivere così in pieno centro? Con la Tari che il cittadino paga?

Auspico una soluzione rapida e a lungo termine

Cordiali saluti

Dott.ssa Isabella Lupi