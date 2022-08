Anche le auto d’epoca protagoniste alla Notte Bianca

Nell’ampio programma della Notte bianca che si svolgerà domani (27 agosto) a Lucca, ci saranno anche i veicoli d’epoca. In piazzale Verdi, di fronte al centro di accoglienza e informazione turistica che si trova nella vecchia Porta San Donato, si terrà infatti Notte d’epoca, evento curato dall’associazione Don Franco Baroni odv con la collaborazione del Club Balestrero veicoli d’epoca Lucca.

In particolare saranno esposte una Fiat 501 cabriolet del 1923, una Lancia Aurelia B50 cabriolet del 1951, una Fiat Balilla 3 marce tipo Francia del 1932, una MG B Spider del 1963 e un Sidecar BMW R25/2 del 1952.

L’evento è in programma delle 20,30 e fino alla mezzanotte per poi lasciare spazio al momento clou in programma dalla mezzanotte in piazza San Martino.

Tutti potranno fare fotografie e video con i veicoli esposti, anche coinvolgendo alcuni volontari con abbigliamento d’epoca.

L’evento vuole ribadire lo storico legame tra Lucca, i motori e il mondo dell’automobilismo. Ricordiamo che furono due lucchesi, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, a inventare il motore a scoppio che poi Carl Benz abbinò alle ruote, creando l’automobile. A rimarcare il legame fra Lucca e l’automobile anche alcune gare che hanno fatto la storia dell’automobilismo, sin dagli anni Venti, la prima auto elettrica italiana creata dal Conte Giuseppe Carli di Castelnuovo in Garfagnana nel 1891, la realizzazione a Lucca di un modello di auto, la 8 cavalli Minutoli-Millo, che era all’avanguardia per i tempi, e naturalmente il legame fra Lucca e il campione Renato Balestrero, primo di una serie di piloti che comprendono anche Mario Andretti che vinse il mondiale di Formula uno nel 1978.