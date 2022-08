I commercianti: “Ordinanza anti bivacchi? Necessaria per tutelare l’immagine di Lucca”

Parere favorevole della commissione città di Lucca e del centro commerciale Città di Lucca, entrambi organismi di Confcommercio, alla nuova ordinanza anti bivacchi in centro storico firmata dal sindaco di Lucca Mario Pardini.

“Un atto prezioso – affermano i due rispettivi presidenti, Charles Di Benedetto e Matteo Pomini – che va a intervenire su una questione che pone da tempo oggettivi problemi in materia di decoro urbano. Una questione di primaria importanza per una città a vocazione turistica come la nostra, per la quale l’immagine fornita ai propri visitatori diventa un elemento centrale di promozione, ma anche per i lucchesi stessi che, ne siamo certi, poco gradiscono certe scene di degrado a cui si assiste ogni giorno in certe zone del centro. A tale proposito ricordiamo, un esempio su tutti, la situazione che si era venuta a creare a suo tempo in piazza San Michele, con un gruppo di persone che stazionava ogni giorno sotto al loggiato di Palazzo Pretorio, disturbando i passanti e arrivando persino a causare delle risse, con gravi danni all’immagine di una delle principali piazze del centro storico”.

A destra, Matteo Pomini

“All’amministrazione comunale – insistono i presidenti della Commissione e del Ccn – chiediamo di puntare l’attenzione adesso anche su un altro aspetto, altrettanto importante dal punto di vista del decoro urbano e dell’immagine turistica: quello degli artisti di strada. Che senza dubbio hanno il pieno diritto di potersi esprimere e, anzi, possono anche rappresentare una attrattiva con le loro capacità, ma che invitiamo a far esibire nel rispetto di un regolamento comunale già vigente, che indica e delimita luoghi e orari ben precisi”. “Ad oggi – terminano Di Benedetto e Pomini -, però, queste delimitazioni non vengono rispettate e ci sono strade come ad esempio via Fillungo – ma non solo – che sono invase a qualsiasi orario, creando anche problemi di accessibilità alle attività”.