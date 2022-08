Una nuova area polivalente alla scuola media Carducci

Partono i lavori di rifacimento degli impianti sportivi della scuola media Carducci di Lucca. Lo annuncia la Fondazione San Ponziano.

Il progetto consentirà la creazione di un’area polivalente: un luogo di aggregazione anche extra-scolastica con l’obiettivo di diffondere i valori sociali dello sport alla comunità scolastica, alle associazioni e all’intera collettività. Luoghi che si trasformano in vere e proprie esperienze di vita e di crescita della consapevolezza sociale e culturale dei ragazzi, da vivere anche nel tempo extra-scolastico integrandosi con le altre realtà sociali.

Il recupero ed il potenziamento generale dell’intera zona permetterà, attraverso regolamenti e convenzioni in accordo con la scuola Carducci ed il Comune di Lucca, l’utilizzo in orario extrascolastico. La scuola Imt Alti Studi Lucca e l’associazione sportiva Allegra Brigata hanno già espresso il loro interesse all’utilizzo del nuovo impianto. Inoltre il Comune di Lucca si è riservato la possibilità di utilizzare la struttura per le manifestazioni sportive ampliando l’utenza destinataria dell’intervento.

Il costo del progetto complessivo è di 362.000 euro, dei quali 100.000 euro sono stati ottenuti grazie al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, al quale la Fondazione San Ponziano ha partecipato risultando assegnataria del contributo.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa Icet Sport srls con sede a Pistoia. L’intervento di rifacimento va a completare l’importante progetto di risanamento conservativo e di adeguamento strutturale della Scuola Carducci durato 6 anni e portato a termine negli anni precedenti.

“Questo nuovo traguardo va a completare l’impegno del nuovo Consiglio insediatosi dal 2018 – spiega la Fondazione San Ponziano -, che ha dovuto bilanciare il proprio impegno tra il peso gravoso della gestione dell’imponente complesso immobiliare comprendente la scuola media Carducci; Scuola Imt Alti Studi Lucca, Celsius e la Fondazione Pera ed il rilancio dell’attività culturale e formativa, senza dimenticare che l’attività della gestione immobiliare è comunque diretta alla realizzazione degli scopi sociali: prendersi cura degli impianti sportivi e degli edifici scolastici significa accudire un luogo dove studenti, professori e genitori possano trovare armonia, protezione, ispirazione e gratificazione al proprio impegno. E sono questi i principi ispiratori e la missione statutaria che animano le iniziative della Fondazione San Ponziano, la quale promuove il diritto all’istruzione e la promozione della cultura anche mediante l’erogazione di sussidi e borse di studio, e la promozione di iniziative educative, formative, di integrazione sociale e di solidarietà”.