Gli eventi del Settembre lucchese possono ufficialmente partire. L’atto ufficiale e simbolico è stato questa sera (27 agosto) il taglio del nastro del Luna Park in piazzale don Baroni, un appuntamento ormai strettamente legato alla serata della Notte Bianca.

Alla cerimonia di inaugurazione che si è svolta attorno alle 20 erano presenti, tra gli altri, il sindaco Mario Pardini e l’assessore al commercio Paola Granucci. Ad avere l’onore del taglio del nastro è stato il primo cittadino: “E’ il primo Luna Park che inauguro e come amministrazione siamo emozionati di questo momento che apre un mese di eventi davvero importante. Siamo assolutamente a disposizione per contribuire e collaborare a garantire la buona riuscita di questa iniziativa e la sua sicurezza: diamo il via ufficialmente al Settembre lucchese e in particolare all’evento speciale del giorno, che è la Notte Bianca”.

Tante le attrazioni e folla per la prima giornata del Luna Park.

Per motivi di sicurezza sono state posizionate anche delle barriere antisfondamento nella viabilità a margine di piazzale don Baroni all’intersezione con la traversa IV di via delle Tagliate, dopo il primo accesso al parcheggio di via delle Tagliate, alla corsia d’uscita posta all’intersezione con via delle Tagliate e al secondo terzo e quarto accesso al parcheggio in via delle Tagliate di fronte alla viabilità a margine di piazzale Don Baroni e al primo accesso di piazzale Don Baroni.

Cambia anche il funzionamento degli impianti semaforici su via delle Tagliate di San Marco e su viale Carlo del Prete: il semaforo funziona per la circolazione veicolare e pedonale dalle 7 all’una del mattino, quando si attiverà il programma notturno con lampeggiante giallo.