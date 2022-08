L’open day dell’associazione Scuolina Raggi di Sole è divenuto un evento atteso da famiglie e cittadini che colgono l’occasione per conoscersi e ritrovarsi in una logica di confronto costruttivo e creativo.

L’iniziativa Estate a colori 2022 si è svolto giovedì (25 agosto) nel giardino del patto di beni comuni Scuolina Raggi di Sole di Maggiano, le numerose attività che si sono svolte nell’arco della giornata hanno trovato spazio nello spazioso giardino della struttura.

Foto 3 di 3





La Scuolina Raggi di Sole è un’associazione di volontariato e un patto di beni comuni che si occupa di creare occasioni di accoglienza, grazie all’aiuto di numerosi volontari e famiglie che, senza pretese, si mettono in gioco e collaborano per dare un aiuto concreto alle numerose necessità che emergono nel corso della vita.

Foto 3 di 15





























Creare occasioni, cercare di fornire gli strumenti culturali e linguistici per interagire con il contesto nel quale si è inseriti sono le principali attività dell’associazione. L’idea di far conoscere le culture di altri popoli e di farle interagire con quella locale per una crescita sostanziale della società in una prospettiva non assistenzialistica, ma di solidarietà responsabile e di impegno è ciò che permette di dare luce alle situazioni più difficili e complesse, che non troverebbero soddisfazione nei casi di delega totale delle funzioni educative, culturali ed economiche. La Scuolina è un Patto che nasce dal basso, dalla volontà di dare voce e spazio a chi vuole impegnarsi mettendosi in gioco con i propri talenti, i propri punti deboli con la volontà di esserci e di crescere, senza pretese, ma con rispetto dell’impegno e del valore di ogni singola persona.

L’impegno della Scuolina è molto ampio perché le sue attività si svolgono durante tutto l’anno e l’Open Day costituisce il momento della restituzione pubblica di un lavoro annuale che coinvolge una trentina di volontari.

Il 25 agosto è stata una giornata intensa con attività distribuite dalla mattina alla sera e rivolte alle famiglie, a grandi e a piccini, ecco nel dettaglio le attività: dalle 10 alle 13 – apertura della mostra e laboratori creativi per i bambini e le bambine e Dance Lab con il giovanissimo animatore, Samuele Lucchesi con l’aiuto di Alice e Yelenia.

Alla mostra, che è rimasta aperta per l’intera giornata, sono stati esposti gli elaborati realizzati sia nel corso delle attività estive che durante l’anno e chi ha voluto cimentarsi in un laboratorio ha potuto provare a farlo.

Uno stand era dedicato al green, ovvero alla sostenibilità ambientale, ambito curato da Serena Scalici, volontaria e guida ambientale, un altro stand è stato dedicato al laboratorio di creta tenuto dalla volontaria Elena Lena, un altro ancora ai numerosi laboratori creativi tenuti dall’animatrice Cinzia Fioravanti; inoltre si sono svolte attività e giochi linguistici, legati alla lettura e alla scrittura, di cui si sono occupati Alessia Piccinini, Bianca Martinelli e Lorenzo Bottacin. Uno spazio espositivo è stato riservato a Elena Bertoncini, in arte FiMosa, che ha tenuto i laboratori di Fimo sia durante l’anno che durante l’estate.

Alle 16 sono riprese le attività con le socie della casa editrice Nati Per Scrivere, Maria Pia Michelini, che ha animato la lettura di Baffo Folletto con i più piccini e ha fatto conoscere i folletti del territorio in chiave gioiosa e giocosa e con una lettura coinvolgente e interattiva, e Luciana Volante, autrice del libro per bambini Il Pastore di Alberi e Perla di Mare. Sempre nel pomeriggio, un’altra attività molto apprezzata dai ragazzi è stata la caccia al tesoro letteraria, organizzata da due giovani ed esperti animatori, Bianca Martinelli e Lorenzo Bottacin, che hanno guidato le squadre in un percorso coinvolgente per tutto il giardino.

Dalle 17,30 alle 19,30, è stato dedicato uno spazio alla lettura e alla presentazione di libri, al quale hanno presenziato anche l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, il vicesindaco del comune di Lucca, Giovanni Minniti, i quali hanno espresso interesse e apprezzamento nei confronti delle attività e delle iniziative portate avanti dal patto Scuolina Raggi di Sole e hanno incoraggiato a proseguire il percorso intrapreso e l’impegno a creare reti solidali di collaborazione fra enti, associazioni e cittadini.

In seguito all’intervento degli assessori si è proseguito il percorso dedicato alla lettura con il professor Paolo Fantozzi che ha parlato dell’importanza della lettura sia nel momento dell’accoglienza che in tutte le varie tappe del percorso di crescita dell’essere umano, dopo la relazione del professor Fantozzi si è passati alla presentazione della fiaba È questione di un attimo con cui la giovanissima scrittrice, Beatrice Lucchesi ha vinto il premio Andersen, si tratta di una fiaba contemporanea sul valore del tempo, dopo una breve intervista all’autrice, si è passati alla lettura della fiaba da parte di Maria Pia Michelini Palo Fantozzi. Il momento successivo è stato dedicato alla presentazione del libro di Clementine Pacmogda, Wendyam! La volontà di Dio, edizione Tralerighe, si è trattato di un dialogo fra Clementine e il pubblico, guidato dalla docente di Italiano per stranieri, Alessia Piccinini, che ha toccato corde emotivamente molto delicate, infatti la testimonianza di Clementine è stata davvero molto sentita dal numeroso pubblico dei presenti. A conclusione del pomeriggio, Rita Nelli del comitato provinciale della Fita, ha presentato il nuovo progetto che la Fita ha co-progettato con la Scuolina Ragggi di Sole, ovvero Giovani costruttori di Futuro, itinerari artistici su diritti umani, inclusione, cittadinanza globale e digitale, che sarà realizzato dal mese di settembre a valere sul bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire.

Il momento culminante della giornata è stata la serata, animata dal gruppo vocale Magie di Note, diretto da Federica Guidi, dai Raggi di Sole, ovvero i bambini e le bambine della Scuolina, una parte della serata è stata dedicata alla moda con alcuni abiti delle collezioni Riflesse e Memorie di Manù Peré, il giovane stilista lucchese, di origini srilankese, che è cresciuto nel mondo della Scuolina. Le giovani e bellissime modelle, Giada Lenzi, Gioia Dal Poggetto, Sabeena Fernando, Maya e Ylenia, anch’esse volontarie, hanno contribuito a rendere magica la serata, grazie alla sarta Ilaria Fratini, che ha realizzato e sistemato gli abiti di Manusha Perera. A condurre la serata e ad animare i balli è stato ancora una volta il giovanissimo Samuele Lucchesi che ha avuto l’effervescente collaborazione di un’altra giovanissima esordiente animatrice Alice Baldassarri.

“La Scuolina – si legge in una nota – ringrazia di cuore tutti coloro che si prendono cura di lei e la fanno crescere e sempre di più la rendono uno spazio per chi vuole prendersi cura delle persone mettendosi semplicemente a disposizione gli uni degli altri, senza pretenziosità, ma con la volontà di dialogare e di proporre. La riuscita della giornata è stata determinata da una grande collaborazione, grazie a tutti i volontari che pur non essendo citati fanno parte del grande staff, senza il quale nulla sarebbe possibile”.