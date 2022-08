Un’altra prima campanella nei prefabbricati per gli studenti del Paladini Civitali

Sarà una prima campanella ancora nelle aule ricavate nei moduli prefabbricati per diversi studenti di Lucca e della Piana. Almeno fino alla fine dell’anno, infatti, la situazione non cambierà, ad esempio, per gli alunni del Paladini Civitali. La Provincia di Lucca, che ha competenza sugli edifici scolastici delle superiori, ha infatti rinnovato il noleggio dei container dove ormai da anni gli studenti delle liceo delle scienze umane e del professionale sono abituati a fare lezione.

Palazzo Ducale, a fronte della necessità degli spazi provvisori per garantire lo svolgimento dell’attività didattica ha rinnovato negli ultimi giorni i controlli di noleggio con le ditte che hanno fornito le unità prefabbricate. Per quello che riguarda il Paladini Civitali – in attesa che l’immobile nel cuore del centro storico sia adeguato – la Provincia ha stanziato altri 52.949 euro per i prefabbricati già installati dalla ditta Algeco.

Anche alcuni studenti del Fermi dovranno almeno per il primo quadrimestre essere sistemati nelle aule provvisorie: il contratto con la New House è stato rinnovato fino al prossimo 31 dicembre per altri 24mila euro.

Stessa sorte per il liceo scientifico Majorana di Capannori, dove resteranno i prefabbricati.