L’obiettivo era quello di tornare ai numeri delle edizioni prima dello stop per la pandemia ed è stato largamente centrato. Gli organizzatori della Notte Bianca parlano di circa 70 mila presenze in centro storico nel picco della serata più lunga dell’anno.

E a fronte dello straordinario afflusso, tutto si è svolto senza incidenti. Lo confermano le forze dell’ordine impegnati in una notte di controlli nel centro storico e nella prima periferia della città: soltanto qualche multa è stata elevata dalla polizia municipale per sosta in divieto mentre si stanno svolgendo accertamenti su un paio di locali che avrebbero “sforato” l’ordinanza che imponeva lo stop alla musica alle 2.

di 59 Galleria fotografica Notte Bianca, un grande ritorno in centro storico









Nel complesso va in archivio con un grandissimo successo l’edizione 2022 della Notte Bianca, la numero 9 della sua storia, nell’anno del suo decennale. E soprattutto, nell’anno della sua ripartenza, dopo lo stop imposto dalle restrizioni anti covid. Folla nelle strade e nelle piazze, agli spettacoli proposti in cartellone – bellissimo il colpo d’occhio durante l’esibizione in piazza San Martino del Sunshine Gospel Choir -, sold out le visite guidate, tanta gente alle mostre e nei musei, aperti in via straordinaria.

Emozionante, alla mezzanotte, l’omaggio della città all’amico e collega Andrea Cordoni, recentemente scomparso, con un minuto di silenzio partito dal palco di piazza San Martino alla presenza del sindaco Mario Pardini e del presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini, e poi ripreso in tutta la città. Un primo bilancio degli organizzatori parla di una folla, nel momento di punta, attorno alle 70 mila persone.

“Dopo due anni di stop – commenta Pasquini – c’era tanta attesa e voglia di ripartire. La risposta della gente è stata fantastica e capace di regalare l’immagine di una Lucca bellissima, allegra, colorata ed educata. In giro abbiamo viste persone di tutte le età: dai bambini ai ragazzi, agli adulti fino agli anziani. Crediamo che uno dei segreti del successo di questa manifestazione sia proprio questa: il saper abbracciare tutti. Grazie di cuore alle persone che hanno lavorato al buon esito dell’evento e agli enti e sponsor che ci hanno sostenuto”.

“È stato davvero emozionante – dice invece il sindaco Pardini – osservare Lucca che torna a vivere, con strade e piazze piene di persone. È questa la città che vogliamo: un meraviglioso scenario d’arte dipinto da tutti i colori di cultura e socialità, che vive e respira attraverso i suoi cittadini e visitatori. Ed è stato bello – nella gioia e spensieratezza di una notte di fine estate – ricordare un amico, Andrea Cordoni, che ha contribuito negli anni a rendere tutto questo possibile. Sotto il cielo stellato di Lucca dedichiamo a lui l’edizione del decennale della Notte Bianca, una promessa di bellezza e felicità per il futuro. Ringrazio Confcommercio, tutti gli esercizi commerciali, le associazioni e il grande pubblico per questa straordinaria ripartenza”.