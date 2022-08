Nuova strada tra via Sarzanese e via Sillori: ok alla variante in Consiglio

Ok in consiglio comunale alla variante al regolamento urbanistico per la nuova strada di collegamento fra la via Pisana e la Sarzanese. Un altro passo avanti verso la realizzazione del progetto, che prevede anche la costruzione di una rotatoria sulla via Sarzanese all’innesto con via dei Sillori al posto di un incrocio a T.

Ad illustrare la pratica è il sindaco Mario Pardini: “Questa opera risolve un problema molto sentito in questa zona e riteniamo che vada portata in fondo”.

Così il capogruppo del Pd Francesco Raspini: “Questo è un progetto molto importante per la città, per i cittadini e per l’azienda dei rifiuti. Modificare la viabilità e abbassare i livelli di rumorosità è un obiettivo importante e mi fa piacere che questa pratica inizi con la precedente amministrazione e si concluda con questa. È la dimostrazione che la precedente amministrazione non è stata così immobile e nulla facente come detto. Naturalmente voteremo in modo favorevole”.

Sul progetto, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, si prospetta un aumento del 20%, circa 300mila euro. Prevista, a seguito di osservazioni, anche la piantumazione di alberi e arbusti nel lato ovest della nuova viabilità che faranno da barriera acustica e visiva.

Il progetto

Il progetto complessivo prevede la realizzazione della strada che collegherà via Sarzanese e via Pisana, nel tratto in cui la prima si collega a via Sillori. Un intervento che il Comune di Lucca ha inserito nell’elenco annuale 2022. Il progetto di fattibilità era stato approvato il 26 gennaio del 2021 e prevedeva un importo complessivo di 2,8 milioni di euro. A settembre 2021 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo che ha raccolto i contributi degli enti. In particolare la Regione Toscana ha chiesto integrazioni relative alla documentazione urbanistica mentre gli uffici competenti del Comune hanno espresso parere favorevole condizionato al mantenimento della fruizione delle fermate bus interessate. Stessa opinione anche Gesam e Geal che hanno segnalato alcune interferenze da risolvere in sede di progettazione.

L’intervento è risultato compatibile dal punto di vista idrogeologico dato il nuovo attraversamento su rio Casale, un’area boscata sottoposta a vincolo della soprintendenza paesaggistica. La realizzazione della rampa ovest comporterà infatti un lieve allargamento della sede stradale esistente per la quale l’autorizzazione è stata rilasciata lo scorso 9 marzo. Alla luce dei contributi pervenuti la conferenza dei servizi decisoria si è chiusa con esito favorevole.