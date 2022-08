Viale Castracani, il Comune abbatte cinque alberi

Cinque alberi saranno abbattuti nei prossimi giorni nel tratto di viale Castracani compreso fra la rotatoria di via Dante Alighieri e il Tondo di San Vito.

Ad annunciarlo è oggi (29 agosto) il Comune di Lucca, che parla di 5 tigli classificati come ad alto rischio di cedimento, per cui sono richiesti tempi d’intervento rapidi. L’amministrazione assicura comunque che altrettanti nuovi alberi verranno ripiantati nello stesso tratto in tempi brevi.