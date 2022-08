Un mutuo da 99mila euro per finanziare le nuove vetrate di tre scuole secondarie

Un mutuo per finanziare i lavori alle vetrate delle scuole secondarie di primo grado Chelini di San Vito, Da Vinci di San Concordio e Custer De’ Nobili a Santa Maria a Colle.

Lo ha contratto il Comune di Lucca, a tasso fisso e di importo da 99mila euro, per dar seguito alla determina dirigenziale del 3 agosto scorso, che ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento e all’inserimento dell’opera nel piano triennale per l’annualità 2022.

Il prestito sarà restituito con 30 rate semestrali (15 anni dunque) al tasso fissato dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa al momento del ricevimento della proposta contrattuale. Per la contrazione del prestito ricorrono tutte le condizioni del Testo unico per gli enti locali, quindi non c’è nessun impedimento.