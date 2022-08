Inquinamento dell’aria a Lucca e nella Piana, a Murabilia il progetto per abbatterlo grazie alle piante

Come le piante possono aiutarci nell’abbattere l’inquinamento dell’aria? Per rispondere a questa domanda è nato il progetto Veg-Pm10 – azioni multidisciplinari ed integrate per il monitoraggio e la riduzione del particolato atmosferico nella piana lucchese, che sarà presentato questo venerdì (2 settembre) alle 15 al baluardo san Regolo sulle mura urbane sopra l’orto botanico, durante la manifestazione Murabilia. Qui si terrà l’incontro di presentazione dello stato dell’arte del progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e condotto nei territori dei comuni di Lucca, Capannori, Altopascio e Porcari.

Dopo i saluti istituzionali interverranno Barbara Moura, ricercatrice al dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali, università degli studi di Firenze; Alessandro Zaldei, responsabile del laboratorio climatologia urbana dell’istituto di biometeorologia del Cnr – CMichele Totaroonsiglio nazionale delle ricerche, Michele Totaro, dottore al dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie di medicina e chirurgia dell’università di Pisa.

Il progetto Veg-Pm10 – azioni multidisciplinari ed integrate per il monitoraggio e la riduzione del particolato atmosferico nella piana lucchese è sostenuto con 180mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e condotto da un coordinamento scientifico composto da università di Firenze (capofila del progetto), dipartimenti di biologia e di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali, che stanno conducendo analisi sulla vegetazione; Cnr di Pisa, che ha fornito centraline di monitoraggio della qualità dell’aria e sta eseguendo studi sulla vegetazione e sulla qualità dell’aria in prossimità delle abitazioni nei quattro comuni coinvolti, in collaborazione con Arpat.

La roadmap del progetto

Gennaio 2020: inizio dello studio dei territori

Settembre 2020: inizio analisi dei dati per la definizione di strategie di mitigazione della presenza del particolato nell’aria, attraverso l’utilizzo di piante e alberi più adatti a migliorare la qualità dell’aria

Febbraio 2021: installazione di una rete di monitoraggio in grado di monitorare tutti i principali inquinanti atmosferici, sull’intero comprensorio lucchese, per un totale di 16 centraline (4 per ogni comune aderente: Lucca, Porcari, Capannori e Altopascio); inizio raccolta dati sui particolati

Giugno – luglio 2022: chiusura del progetto

31 ottobre 2022: termine del progetto

Dicembre 2022: presentazione delle linee guida frutto dello studio condotto