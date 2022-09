Domenica via al terzo corteo dei trattori dell’Oltreserchio

Tra le principali iniziative organizzate dai firmatari del Patto dell’amministrazione condivisa del campino da calcio Mario Fambrini, domenica (4 settembre) prenderà il via il terzo corteo dei trattori dell’Oltreserchio.

L’iniziativa ha visto crescere di anno in anno le adesioni dei trattoristi tanto da passare dai primi trenta trattori a oltre gli attuali ottanta. I mezzi agricoli transiteranno in alcune viabilità che ricadono nelle frazioni di Santa Maria a Colle, Farneta, Arliano, Nozzano San Pietro e Nozzano Castello.

Il ritrovo dei mezzi agricoli è previsto a partire dalle 8,30 al Campino Mario Fambrini (a margine di Via della Chiesa di S. Maria a Colle e dietro le Case Nuove), da dove partiranno alle 9,30 seguendo un percorso che si snoda nella via di Fregionaia, via Sarzanese con attraversamento c/o via per Chiatri, via per Chiatri, passaggio davanti la Certosa di Farneta (ore 10 circa), via di Magazzeno, attraversamento via Sarzanese c/o via di Casanova, via di Casanova, via di Arliano, via della Bordogna, via di Fregionaia, via della Chiesa XXIV e arrivo al campino Mario Fambrini con ritorno, previsto per le 11,30.

Negli spazi comunali dietro le Case nuove, e nello stesso campino Mario Fambrini saranno posizionati attrezzi agricoli di varie epoche storiche, vecchie mietitrebbiatrici che, nel pomeriggio, saranno attivate per la battitura del grano e del granturco. Il variopinto corteo vedrà sfilare alcuni antichi trattori Fiat, Lamborghini e Landini a testa calda assieme a molti trattori giganti e ultra accessoriati della ditta Tarabori agricoltura e giardinaggio.

Alle 12,30 trattoristi, famiglie ed amici sono invitati al pranzo a base di tordelli, porchetta e torte coi becchi rigorosamente casalinghi che si terrà nel Parco giochi intitolato all’ex vigile del fuoco, Domenico Blefari, in località Case nuove a Santa Maria a Colle.

Anche quest’anno è prevista la partecipazione di autorità civili e religiose e alle 9 la giornata avrà inizio con il concerto della banda comunale La Castellana di Nozzano Castello. Il corteo sin dalla scorsa edizione è stato intitolato a Mauro Fornai e, quest’anno, l’ultimo trattore chiuderà il corteo con la foto di Giuliano Salati, entrambi promotori e attivi collaboratori della festa dei trattori nelle precedenti edizioni.

Per partecipare al pranzo (ultimi posti disponibili) è importante telefonare ai numeri: Roberto 347.3453958, Chiara 347.9909086, Gabriele 377.9799896, Claudio 347.7898464