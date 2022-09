Lucca Comics a Roma per presentare la graphic novel sul generale Dalla Chiesa

A quarant’anni dalla strage di via Carini, lo Stato maggiore della difesa, quinto reparto, sceglie di commemorare il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie Emmanuela Setti Carraro e l’agente di pubblica sicurezza Domenico Russo con una graphic novel e chiama Lucca Comics & Games a Roma per presentare l’evento.

Si intitola Le stelle di Dora Le sfide del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, l’opera realizzata da Cjaj Rocchi e Matteo Demonte (edita da Solferino) che è stata presentata oggi (1 settembre) con un evento ufficiale nell’aula magna della Scuola ufficiali Carabinieri, moderato dal direttore del festival, Emanuele Vietina. Ad assistere alla presentazione, insieme alle numerose personalità, anche la figlia del generale, Rita dalla Chiesa. Il fumetto, ancora una volta, viene scelto anche dalle istituzioni come strumento per raccontare alle nuove generazioni e non solo fatti ed eventi che hanno segnato la storia del nostro Paese, ricordando uomini e donne che si sono impegnati in prima persona, anche a costo delle loro vite, nella lotta alle mafie.

Proprio come grande operazione di memoria e di educazione alla legalità dei ragazzi delle scuole superiori, un’edizione speciale sarà distribuita dai comandi territoriali dell’arma dei carabinieri in tutte le 11 mila scuole secondarie di secondo grado d’Italia. A partire da sabato (3 settembre), la graphic novel sarà pubblicata in formato ebook sull’app del Corriere della Sera e distribuita gratuitamente, in formato cartaceo, a tutti gli istituti scolastici di secondo grado del territorio nazionale, tramite i comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri.