Parco fluviale, lo skatepark cambia volto: nell’area anche un percorso da jogging tracciato da una app

Lo skatepark in via della Scogliera avrà un nuovo volto. È stato infatti approvato il progetto esecutivo di sponsorizzazione tecnica realizzato dalla Brand For The City per valorizzare il parco fluviale e promuovere allo stesso tempo l’immagine di Agos.

L’intervento, che avrà un costo di circa 40 mila euro, prevede la piantumazione di 15 nuove piante (12 di alloro e 3 di spirea), l’installazione di un’apposita cartellonistica che indichi il percorso da jogging a forma di infinito e di due nuovi tavoli da pic-nic, la risistemazione dell’area skate e delle rampe che la compongono oltreché alla manutenzione dell’intera zona. Si tratta, in pratica, di un “processo” di riattivazione più che di un progetto specifico.

“Gli interventi proposti permettono infatti di sperimentare e raccogliere input utili per aumentare la vivibilità degli spazi e per orientare eventuali interventi futuri (come l’ampliamento dello stesso parco) – si legge tra le pagine del progetto -. Si intende quindi innescare un percorso di riattivazione e potenziamento del parco fluviale, con azioni che hanno l’obiettivo di far conoscere maggiormente l’area, coinvolgere abitanti e portare elementi di innovazione nello spazio per renderlo maggiormente attrattivo ed aumentarne la fruibilità.

Per il raggiungimento del seguente obiettivo, si intende dare continuità alla presente caratterizzazione “naturalistica” del parco, che lavora su

elementi presenti in natura (es: massi a delimitazione delle aree, alberi, vialetti in terra battuta, arredi ‘materici e grezzi’ (legno, cemento). Si scelgono quindi semplicità , colori e materiali naturali come valore progettuale e per mantenere il più possibile la percezione di un luogo naturale”.

Nel dettaglio

Nel dettaglio il progetto prevede, per la pista da skate, il ripristino del manto orizzontale, la realizzazione di un cordolo in gomma antitrauma su un lato del perimetro e la verniciatura dei manufatti. Saranno poi installate due sedute circolari in cemento di grandi dimensioni a lato della pista e inseriti tre nuovi arbusti autoctoni – tipo spirea -, per valorizzare la nuova area aggregativa per gli skaters. Qui sarà inserita anche una nuova siepe in alloro. È prevista anche la sostituzione delle due panche e tavolo in legno con analoghe panche e tavolo in legno e la sostituzione di due cartelli esistenti, ormai non più leggibili, affiancati da nuovi pannelli descrittivi: il primo riguardante le nuove essenze verdi piantumate, e il secondo, posto all’ingresso, per descrivere l’intero progetto del parco fluviale.

Il progetto prevede poi di rendere il percorso “infinito” un itinerario strutturato per il jogging. Per questo saranno installati sia elementi fisici (cartellonistica informativa in legno, che segna i metri percorsi, ogni 200 metri), sia elementi virtuali a supporto, come la realizzazione di un’apposita App che renda il percorso interattivo, con premi ed esercizi specifici da svolgere. Nel cartello iniziale ci sarà infatti la spiegazione delle app con un QRcode, inquadrandolo si accederà ad una pagina dove verranno spiegate le attività. In primis, saranno proposte attività di riscaldamento pre-attività e attività defaticanti per il post. Sarà poi proposto un percorso di circa un miglio (due giri infinito): completando il percorso, si potrà accedere a una classifica. Le 4 paline “fisiche” lungo il percorso indicheranno semplicemente i metri percorsi sino al raggiungimento del miglio. Il punto di inizio coincide col punto d’arrivo. Terminato il percorso si aprirà un’ulteriore landing page con la possibilità fare donazioni ad una onlus, che offrirà servizi di pulizia dell’area. L’obiettivo della donazione è quello di tenere quindi lo spazio pulito, attivando una forma di “presidio leggero” e cura.

In prossimità della scultura ora poco conosciuta verrà posto un cartellone informativo, che descriverà le caratteristiche dell’opera, l’anno di realizzazione e ulteriori informazioni utili per valorizzarla.

L’intervento avrà una durata di circa due mesi.