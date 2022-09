Via delle Fornacette, il Comune sperimenta il senso unico in vista dei lavori

Il Comune di Lucca comunica che da lunedì (5 settembre) a domenica 30 ottobre istituirà un senso unico in via delle Fornacette a San Concordio, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Giuseppe Ungaretti e viale San Concordio, con direzione di marcia da ovest ad est, ossia da viale Europa a viale San Concordio.

L’ordinanza provvisoria si rende necessaria al fine di attuare una sperimentazione del senso unico in previsione dei lavori di adeguamento della sede stradale e dei marciapiedi.