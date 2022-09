Liberazione di Lucca, cerimonia istituzionale con il sindaco Pardini in piazza XX settembre

Lunedì (5 settembre) l’amministrazione comunale commemorerà il 78esimo anniversario della Liberazione di Lucca dal nazifascismo. La cerimonia istituzionale si terrà in piazza XX settembre alle 10.

Il sindaco Mario Pardini deporrà una corona al monumento per i caduti alla presenza della autorità e delle associazioni combattentistiche del territorio.

Prima della cerimonia, sono in programma la visita del sindaco in località Frati, al ‘cippo’ di Pontetetto (8,45), e la deposizione di una corona in piazzale Verdi (9,15) ai piedi della targa commemorativa per il sacrificio dell’appuntato Gaetano Lamberti, medaglia di bronzo al valor militare, alla presenza della figlia Bianca Maria con suo figlio e la famiglia, del comandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Marco Querqui, con una rappresentanza dei militari in servizio, dell’associazione nazionale finanzieri ed altre associazioni d’arma.

Nella foto la cerimonia dell’anno scorso