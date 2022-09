Artigianato, abiti e accessori alla moda, a Villa Bottini torna la mostra-mercato Fashion in Flair

Artigianato, abiti e accessori moda, gioielli e bijoux, tessuti e arredi per la casa, cosmetici e fragranze, arte e prelibatezze del gusto: questi i protagonisti della kermesse lucchese Fashion in flair che da venerdì 14 a domenica 16 ottobre torna nella sua edizione autunnale a Villa Bottini.

Per la mostra mercato dell’artigianato di eccellenza made in Italy è il secondo appuntamento nel calendario eventi 2022 della città di Lucca, dopo il grande successo dell’edizione primaverile: grazie alla collaborazione ed al patrocinio del Comune di Lucca, Fashion in flair si conferma vetrina di eccellenza del saper fare italiano per più di 100 selezionati espositori provenienti da tutta Italia.

Saranno 3 giorni di shopping tra creatività e capacità manuali, ma anche un’occasione per scoprire gli angoli più nascosti del meraviglioso giardino di Villa Bottini, oltre alle sue magnificenti sale affrescate.