Commemorato alla Certosa l’eccidio di Farneta del 1944

Commemorato questa mattina (4 settembre) l’eccidio di Farneta alla Certosa. Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Giovanni Minniti e il presidente del consiglio comunale Enrico Torrini.

“Oggi siamo riuniti – ha detto Minniti – nel ricordo di un evento tragico che ha coinvolto il nostro territorio, in particolare Farneta. Nel settembre del 1944 vennero qui uccise 37 persone, tra cui 10 certosini in quello che è da considerarsi uno dei fatti maggiormente drammatici per le nostre terre legato alla seconda guerra mondiale”.

“Memoria e solidarietà – ha detto ancora – sono le parole che devono guidarci, oggi e sempre. È nostro dovere divulgare la storia, è nostro dovere verso le nuove generazioni e verso la memoria di chi ha combattuto per la libertà di cui oggi noi godiamo. Teniamo quindi viva la memoria delle vittime dell’eccidio di Farneta per le rispettive famiglie e per il ricordo di tutte le vittime di persecuzione”.