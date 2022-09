Lavori nelle scuole medie, dal Comune un altro mutuo da 105mila euro

Ancora lavori nelle scuole del territorio finanziate da mutuo per il Comune di Lucca.

Sono previsti, infatti, lavori di messa in sicurezza delle superfici trasparenti nelle scuole secondarie di primo grado Carlo Del Prete di Sant’Anna, Massei di Mutigliano e Buonarroti di Ponte a Moriano.

Il progetto definitivo ed esecutivo è stato approvato con una determina che porta la data del 7 di agosto. Per finanziare l’opera, come previsto dagli strumenti finanziari del Comune, è stato contratto un prestito ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti per l’importo di 105mila euro.

Il rimborso è previsto con 30 rate semestrali di ammortamento del prestito, quindi nell’arco di 15 anni.

La stabilità dei conti del Comune permette la contrazioni del mutuo, che rientra pienamente nei limiti previsti per l’amministrazione comunale.