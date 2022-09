Torna la Zamp-eggiata lungo il Serchio di Anpana: grande festa per i 10 anni

Emozione e felicità per i volontari di Anpana Lucca che, dopo due anni di sospensione forzata, per il prossimo 11 settembre hanno organizzato la decima edizione della Zamp-eggiata lungo il Serchio: passeggiata lungo il Fiume Serchio con il tuo amico quattrozampe.

“Questa – dicono in Anpana – sarà un’edizione un pò diversa proprio per festeggiare i 10 anni della manifestazione diventata, ormai, una tradizione del Settembre Lucchese, inserita nel calendario di Vivi Lucca e realizzata con il patrocinio del Comune di Lucca. Un evento iniziato con 12 cani e, se continuerà con l’afflusso delle ultime edizioni, giunto ad avere 80-100 presenze di pelosetti di ogni razza ed età. La Zamp-eggiata, in occasione del decennale, avrà un testimonial d’eccezione: il cantautore Gatto Panceri, grande amante degli animali che, con i suoi due cagnolini, Gasper e Bocellina, sarà infatti presente per premiare e raccontare il suo amore per gli animali”.

“Ci sarà, inoltre, anche una conduttrice della manifestazione – dicono da Anpana – la presentatrice Debora Pioli. Anche in questa occasione, come nelle altre edizioni, Anpana devolverà una parte degli introiti ad una Associazione di Volontariato che si occupa di assistenza animali: per questo 2022 è stata selezionata l’associazione “Battitoanimale”. Salvo disdette dell’ultimo momento saranno presenti, per un saluto, anche il sindaco Mario Pardini, l’assessora all’ambiente Cristina Consani e l’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti. Lungo il percorso, come gli anni passati, gli istruttori cinofili di Luccagility Dog intratterranno i cani partecipanti – e i loro padroni – con giochi vari e, novità per quest’anno, anche con dimostrazioni di Dog Dance. I cinofili di Anpana Lucca, invece, simuleranno una ricerca disperso”.

Ci saranno premi per tutti offerti da numerosi sponsor e ulteriori premi per Il cane più giovane, Il cane più anziano, Il binomio con il conduttore più giovane, Il cane più simpatico, Il cane residente più lontano, Trofeo Nora – Il cane più grosso. Sarà anche allestito un tavolo di gadget dove, chi vorrà, potrà acquistare un ricordo per sostenere le attività di Anpana Lucca.

La manifestazione avrà inizio alle 10,30 ma gli organizzatori richiedono di presentarsi in anticipo per l’iscrizione: per questo sarà possibile iscriversi già dalle 8,30. Il percorso lungo il parco fluviale, con partenza e arrivo in Terrazza Petroni, nei pressi del ponte di Monte San Quirico, zona Foro Boario, è rimasto invariato di circa un chilometro e mezzo proprio per venire incontro anche a cani di una certa età o disabili e, comunque, non è necessario concludere il percorso se, per qualsiasi motivo, un cane non dovesse farcela.

Alcune raccomandazioni da ricordare e rispettare: possono partecipare solo i cani tenuti al guinzaglio. I partecipanti hanno l’obbligo di portare e utilizzare i sacchettini per le deiezioni dei propri animali. Non sono ammessi cani in calore o aggressivi. La responsabilità di eventuali danni a cose e/o persone, da animali incustoditi, è del proprietario del cane. Iscrizione 6 euro con pacco premio per tutti gli iscritti. Per informazioni o pre-iscrizioni contattare i numeri 366.2780347 o 347.0111662.