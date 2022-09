Il sindaco di Lucca Mario Pardini in visita all’antico manicomio di Maggiano accolto dalla presidente della Fondazione Mario Tobino, Isabella Tobino.

Nell’ospedale psichiatrico, ricordiamo, Mario Tobino ha vissuto ed esercitato la professione di psichiatra per oltre quarant’anni. La Fondazione Mario Tobino, invece, è ormai una realtà di eccellenza del nostro territorio impegnata a conservare, valorizzare e sviluppare la grande eredità culturale e letteraria del noto medico e scrittore, memoria storica dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano. Per il sindaco Pardini è stata l’occasione per ripercorrere le vicende di un’intera comunità, tra le mura di quello che è stato il primo manicomio d’Italia.

Ambienti che ogni settimana attirano centinaia di turisti e che sanno suscitare sensazioni davvero uniche. “Come amministrazione” – ha detto il sindaco – ribadiamo il supporto ed il pieno sostegno alla Fondazione, che ringraziamo per l’ospitalità, affinché questo immenso patrimonio storico e culturale venga ulteriormente valorizzato”.