Anpana Lucca acquista un nuovo fuoristrada

Dopo 12 anni, mettendo da parte euro dopo euro, visto che l’associazione non gode di agevolazioni e convenzioni come le grosse associazioni di volontariato, i volontari di Anpana sono finalmente riusciti ad acquistare un nuovo fuoristrada usato del 2006, un Pajero Sport che, quando si fermerà lo Pajero storico dell’associazione (oltre 450.000 chilometri percorsi), lo sostituirà.

Per festeggiare questo “acquisto”, che fino allo scorso anno credevano irrealizzabile, alcuni volontari di Anpana Lucca si sono ritrovati ieri (6 settembre), per cenare assieme e brindare a questo traguardo. Per completare il mezzo, adesso, però, deve essere allestito con livree e stemmi Anpana e con una barra lampeggiante, sirena e centralina di comando. Chi volesse aiutare i volontari in queste spese, può versare anche un piccolissimo contributo sull’Iban

IT19Z0760113700001039496607, intestato ad Anpana Lucca. In causale indicare: “Pro – Pajero Sport Anpana Lucca”.