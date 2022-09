Costituito il Consiglio dei toscani nel mondo: Del Bianco e Puppa nel nuovo organo

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato il decreto con cui si istituisce ufficialmente il Consiglio dei toscani nel mondo.

I Lucchesi nel Mondo e il presidente Giani hanno lavorato a lungo per sollecitare l’avvio dell’operatività del Consiglio dei toscani nel mondo auspicando largamente sulle varie e diverse opportunità che questo nuovo organismo introduce per vederne la materiale realizzazione con la nuova legge. Come già nella precedente modalità di costituzione dello stesso Consiglio la nomina dei membri forma un sostanziale equilibrio tra la rappresentanza estera e la rappresentanza Toscana.

Di questo organo fanno parte il presidente della Giunta regionale, lo stesso Eugenio Giani, o suo delegato, Gianni Lusena, due esponenti lucchesi, il consigliere regionale, Mario Puppa, e il presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, e cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica. Nel Consiglio saranno anche presenti Marco Campigli, per l’Università per stranieri di Siena, Stefania Selvatici, per le associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana e Antonio Galante, per le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero.