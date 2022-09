E’ partita oggi (7 settembre) l’irrigazione all’ex campo Balilla, sugli spalti delle Mura, che hanno ospitato questa estate alcuni concerti del Lucca Summer Festival.

L’iniziativa è stata assunta dal Comune su richiesta della Soprintendenza, in moda da far crescere l’erba nell’area nel più breve tempo possibile. Una soluzione per ripristinare velocemente lo stato del luogo che come noto è tutelato.