Croce Verde di Ponte a Moriano, assemblea per formare la commissione elettorale

Giovedì (29 settembre) alle 21 alla sede sociale della Croce Verde di Ponte a Moriano si terrà una assemblea straordinaria per la formazione della commissione elettorale per l’effettuazione delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e dei probiviri. La Croce Verde di Ponte a Moriano una partecipazione numerosa e soprattutto una disponibilità dei soci a candidarsi per gli organi da eleggere, sia per la formazione della commissione elettorale che dovrà essere nominata nell’assemblea del 29 settembre.

“Le elezioni – si legge in una nota – sono un punto fondamentale nella vita di una associazione, occasione di rinnovamento e di possibilità di entrata di forze nuove sempre necessarie per dare un maggior impulso ed energia nella gestione dell’Associazione. Una mancanza di candidati per la formazione della commissione e per la formazione del consiglio direttivo sarebbe un pericolo per la sopravvivenza stessa della Croce Verde. Speriamo quindi in una numerosa partecipazione per l’assemblea è per le future votazioni”.