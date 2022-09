Il dottor Cecchini operato al San Luca ringrazia il personale di ortopedia

Il dottor Maurizio Cecchini specialista cardiologo dell’Università di Pisa ringrazia il personale dell’ospedale San Luca dove si è sottoposto ad un intervento.

“Pochi giorni fa – racconta – sono stato sottoposto ad un complesso intervento alla colonna vertebrale nel reparto di ortopedia dell’ospedale San Luca di Lucca, diretta dal dottor Giuseppe Calvosa. Mi sono sentito in obbligo di ringraziare non solo il collega che mi ha operato e tutta la sua equipe, ma anche tutto il personale infermieristico, operatori socio sanitari ed anche gli addetti alla pulizia e gli operatori della programmazione ricoveri. Ho ammirato la loro dedizione al paziente, la loro costante presenza, la massima attenzione alla gestione del dolore, la loro empatia e professionalità”.

“Da circa 40 anni lavoro in ospedale e sono abituato a valutare certe cose – prosegue -. Sono certo che le attenzioni a me rivolte non fossero diverse perché fossi un collega: le stesse identiche attenzioni le hanno ricevute gli altri miei compagni di degenza, specie i meno fortunati di me, che quindi richiedevano attenzioni maggiori. Un ringraziamento quindi è dovuto a tutto il personale, spesso giovanissimo e motivato, che ha dimostrato che la frase ‘to care and to cure’ può essere messa in pratica quotidianamente, come un’orchestra perfettamente diretta. Grazie infinite delle vostre attenzioni, ancor più perché mi hanno reso orgoglioso del nostro servizio sanitario nazionale del quale sono onorato di far parte”.