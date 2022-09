Dopo lo straordinario successo di domenica scorsa si replica la manifestazione Il Castello si racconta, che ha luogo nella magica cornice della Rocca del Castello di Nozzano.

Si tratta di itinerari di visita nel castello dove, nelle postazioni più significative e spettacolari, personaggi della storia come Matilde di Canossa o Uguccione della Faggiola rievocano le loro vicende, mescolando abilmente realtà, fantasia. Non mancano anche le leggende popolari, come il tesoro nascosto, o la gallina dalle uova d’oro.

Il percorso è adatto a tutti: famiglie, bambini, turisti curiosi, lucchesi che non conoscono ancora le bellezze del Castello o che vogliono scoprirne i segreti più nascosti, ed è organizzato dall’associazione culturale Il Castello in collaborazione con Coquelicot Teatro, nell’ambito delle iniziative Vivi Lucca 2022.

Le visite sono previste alle 16,30; 17,30 e 18,30, sono a numero chiuso ed è consigliata la prenotazione al 335 6627770. All’interno della Rocca è presente la mostra 30 anni insieme: fatti e misfatti dell’associazione e del castello, che racconta i 30 anni di attività, animazione, iniziative e formazioni dell’associazione culturale il Castello e del territorio di Nozzano e dei suoi abitanti, che rimarrà aperta con orario 15/19.

Come da tradizione è possibile terminare la giornata con un aperitivo medievale, con crostoni, formaggi, vino bono e torte con i becchi, disponibile dalle 18 presso i locali del circolo Mcl in piazza della Libertà.

In caso di pioggia le manifestazioni verranno annullate e recuperate in data da destinarsi.