San Luca, la Uil rilancia: “Parcheggio per i dipendenti, mancano 100 stalli”

E’ un problema insoluto da anni che attende di essere affrontato. E’ il caso del parcheggio per i dipendenti all’ospedale San Luca di Lucca, per il quale la Uil Fpl invita la nuova amministrazione comunale ad agire, ricordando che all’appello mancano 100 posti auto.

“Ora che il tempo della campagna elettorale è finito e che la nuova giunta ha potuto prendere conoscenza della macchina comunale, chiediamo un primo importante impegno, concreto e realizzabile all’amministrazione del sindaco Mario Pardini: sistemare l’annosa vicenda dei parcheggi per i dipendenti del San Luca”. Sono il segretario della Uil Fpl, Pietro Casciani e Andrea Lunardi Rsu Uil fpl a rilanciare quello che è un cavallo di battaglia del sindacato lucchese che sin dalla realizzazione del nuovo ospedale ha sempre evidenziato il difetto progettuale e strutturale che mette in croce i dipendenti sia della Asl sia dei servizi: l’assenza di stalli dedicati in numero sufficiente, dentro l’area di proprietà e nelle zone più vicine.

“I disagi li abbiamo descritti più volte – proseguono Casciani e Lunardi-. Code interminabili al cambio turno per riuscire ad avere uno dei pochi stalli gratuiti disponibili oppure fare centinaia di metri a piedi anche di notte per raggiungere il posto di lavoro, con grandi rischi nelle ore più buie. Le soluzioni, fattibili, ci sono e le avevamo anche già presentate alla precedente amministrazione. Ben vengano alcuni piccoli passi avanti della precedente amministrazione, ma serve ora un cambio di passo”.

Il numero di parcheggi che servirebbe a bilanciare la situazione è di circa 100 stalli. E la Uil Fpl aveva messo sul piatto diverse soluzioni, pure con proposte tecniche elaborate da tecnici di fiducia. Ci sono stati i 30 posti resi disponibili nel parcheggio esterno della Coop ma si può e si deve fare di più, secondo il sindacato: “Resta valida la proposta di attuare una modifica del piano operativo comunale, come elaborato dal nostro tecnico. Oppure si può trattare ancora con la società che gestisce il parcheggio dell’ospedale affinché autorizzi altri stalli liberi per i dipendenti, come fatto solo durante i primi mesi di pandemia. Infine – continuano Casciani e Lunardi – c’è la questione dell’eliporto. Se davvero, come pare, è inutilizzabile allora eliminiamolo e usiamo lo spazio per realizzare un parcheggio destinato ai lavoratori. Noi siamo pronti a un confronto operativo fin da subito – conclude il segretario Uil Fpl – e ci auguriamo di trovare delle soluzioni definitive nella nuova amministrazione, vale a dire interlocutori in grado di mettere la parola fine a questo problema che si trascina da troppi anni”.