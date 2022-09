Da assistente di volo a pilota di aerei di linea. E’ la storia delle lucchese, Veronica Salati, che verrà premiata con il riconoscimento che assegna la Camera di Commercio di Lucca, ai Lucchesi che si sono distinti all’estero martedì prossimo (13 settembre). Veronica nasce a Pietrasanta nel 1980 ma la sua famiglia è radicata nell’Oltreserchio e tra le tante passioni che ha, c’è anche quella di viaggiare e appena ne ha la possibilità, mette in pratica i suoi propositi.

“Ho sempre avuto la passione del viaggiare e il desiderio di abitare all’estero – dice Veronica -, ho avuto l’opportunità con Ryanair nel 2006, di iniziare la mia carriera come assistente di volo e la mia prima meta è stata l’Inghilterra. Sono stata tre anni e mezzo in Inghilterra e piano piano dal mio lavoro come assistente di volo, è nata la passione e la voglia di diventare un pilota. Proseguendo a lavorare con Ryanair, sono riuscita piano piano a ottenere le varie licenze e poi mi sono trasferita a Maiorca nel 2016, fino al 2022. Li ho completato le licenze per diventare pilota, ho iniziato con voli privati, aerei piccoli, quelli da un solo motore e poi piano piano, continuando a lavorare, nel novembre 2021 dopo il Covid, sono riuscita a fare il colloquio con Ryanair e da li ho preso la licenza per pilotare Boeing 737800. Adesso, dopo un training di due mesi a Londra e sono stata inserita di base a Cagliari e sto facendo le prime ore da cadetta a Cagliari”.

Foto 2 di 2



Com’è stato il passaggio tra assistente di volo e pilota di aerei?

“Ho incontrato tantissimi colleghi che sono passati da essere assistente di volo a piloti – spiega Veronica -. Perché comunque, ti porta ad avere tante esperienze, conosci sia la parte che coinvolge i passeggeri, sia la parte della cabina di pilotaggio. Assistenti di volo e piloti, sono comunque una squadra che collabora insieme, quindi se hai una nozione del lavoro che svolgono gli assistenti di volo è una marcia in più, diciamo”.

Non si sente parlare molto di piloti donne, com’è l’ambiente nel mondo del volo?

“Le ragazze della mia età sono molto poche, con Ryanair all’inizio non ho quasi mai volato con pilote donne o comandanti donne, invece nell’arco degli ultimi anni, ho notato un cambiamento, sono aumentate e penso che tra 15-20 anni, sarà più frequente notare una pilota donna ai comandi. Quando ero assistente di volo e al comando c’erano due pilote donne, i passeggeri entrando hanno fatto dei commenti non molto belli, diciamo. C’è ancora un po’ di diffidenza”.

Dopo tutti questi anni all’estero, cosa ti lega ancora alla città di Lucca?

“Sono ben 15 gli anni che ho passato all’estero tra Inghilterra e Spagna – precisa Veronica -, ma nel mio cuore, c’è sempre stata Lucca. Appena ho qualche giorno libero, torno dalla mia famiglia che abita qua nell’Oltreserchio e quindi quando posso torno sempre qua a casa mia. Anche in futuro, seppur un incerto, so comunque che la mia casa è sempre qua a Lucca”.